Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar!

Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız bazı eşyaların içerinde saklı altın olduğu ve bu altınları bilmeden çöpe attığımız ortaya çıktı.

1 19 Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı ürünler, içerisinde altın barındırıyor! 2 19 Bu detay çoğu kişinin gözünden kaçsa da 22 ayar altın değeri, farkında olmadan çöpe gidiyor. 3 19 Yapılan çalışmalara göre, peynir üretiminden elde edilen yüksek proteinli yan ürünler kullanılarak elektronik atıklardan altın çıkarılabiliyor. 4 19 Bilim insanları, bu özel protein süngerleri sayesinde bilgisayar anakartları gibi donanımlardaki altın iyonlarını çekmeyi başarıyor. 5 19 İŞTE İÇİNDE ALTIN BARINDIRAN ÜRÜNLER 6 19 Eski elektronik cihazlardan altın çıkarmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. 7 19 1. Elektronik cihazlarda gerçekten altın var mı? 8 19 Evet, özellikle cep telefonları, bilgisayar ana kartları ve bazı elektronik cihazlarda altın kaplamalar bulunur. 9 19 2. Eski telefonumdan ne kadar altın çıkarabilirim? 10 19 Bir cep telefonundan sadece miligram seviyesinde altın çıkarılabilir. Büyük ölçekli geri dönüşümde anlamlı bir kazanç sağlanabilir. 11 19 3. Evde altın çıkarmak güvenli mi? 12 19 Hayır, kullanılan kimyasallar son derece tehlikelidir ve uzmanlık gerektirir. 13 19 . Hangi cihazlar geri dönüşüme uygun? 14 19 Cep telefonları, bilgisayarlar, uzaktan kumandalar, televizyon devre kartları ve oyun konsolları geri dönüşüme uygundur. 15 19 5. Elektronik atıkları nereye teslim edebilirim? 16 19 Belediyelerin e-atık toplama merkezlerine veya lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edebilirsiniz. 17 19 18 19 19 19



