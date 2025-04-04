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Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar!

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Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar!
Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız bazı eşyaların içerinde saklı altın olduğu ve bu altınları bilmeden çöpe attığımız ortaya çıktı.
Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 1 119

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı ürünler, içerisinde altın barındırıyor!

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 2 219

Bu detay çoğu kişinin gözünden kaçsa da 22 ayar altın değeri, farkında olmadan çöpe gidiyor.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 3 319

Yapılan çalışmalara göre, peynir üretiminden elde edilen yüksek proteinli yan ürünler kullanılarak elektronik atıklardan altın çıkarılabiliyor.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 4 419

Bilim insanları, bu özel protein süngerleri sayesinde bilgisayar anakartları gibi donanımlardaki altın iyonlarını çekmeyi başarıyor.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 5 519

İŞTE İÇİNDE ALTIN BARINDIRAN ÜRÜNLER

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 6 619

Eski elektronik cihazlardan altın çıkarmak için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 7 719

1. Elektronik cihazlarda gerçekten altın var mı?

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 8 819

Evet, özellikle cep telefonları, bilgisayar ana kartları ve bazı elektronik cihazlarda altın kaplamalar bulunur.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 9 919

2. Eski telefonumdan ne kadar altın çıkarabilirim?

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 10 1019

Bir cep telefonundan sadece miligram seviyesinde altın çıkarılabilir. Büyük ölçekli geri dönüşümde anlamlı bir kazanç sağlanabilir.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 11 1119

3. Evde altın çıkarmak güvenli mi?

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 12 1219

Hayır, kullanılan kimyasallar son derece tehlikelidir ve uzmanlık gerektirir.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 13 1319

. Hangi cihazlar geri dönüşüme uygun?

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 14 1419

Cep telefonları, bilgisayarlar, uzaktan kumandalar, televizyon devre kartları ve oyun konsolları geri dönüşüme uygundur.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 15 1519

5. Elektronik atıkları nereye teslim edebilirim?

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 16 1619

Belediyelerin e-atık toplama merkezlerine veya lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edebilirsiniz.

Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 17 1719
Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 18 1819
Meğerse içerinde altın gizli eşyaları çöpe atıyoruz! İşte içerinde altın olan o eşyalar! 19 1919
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