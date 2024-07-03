Demet Akalın’dan şok iddia! Alina Boz hamile mi?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, genç oyuncu Alina Boz ile 7 ay önce nikah masasına oturan Umut Evirgen için beklenmedik bir iddiada bulundu. Akalın, sosyal medya hesabından Boz'un hamile olduğunu iddia etti.

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Demet Akalın’dan şok iddia! Alina Boz hamile mi?

Önceki akşam Alina Boz, markanın yüzü olduğu bir davetteydi. Alina Boz, eşi Umut Evirgen'in mekanında basın mensuplarıyla sohbet ederken tarzıyla dikkat çekti. Bu gün karşınızda ışıl ışıl olmayı tercih ettim, dedi Boz.

Cildime uygun olan her şeyi giyerim. Dolabımda çok az öz parça var. Bir tişört alacaksam kaliteli ve uzun süre kullanabileceğim birini tercih ederim.dedi.

Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile Çeşme'de tatil yapıyor. Tolga ve Zeynep'i evlendirmek için Çeşme'deydik.

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Ayrıca yurt dışında tatillerimiz oldu. Balayı harikaydı. Ayrıca umut sağ olsun, beni istediğim her yere götürdü. Güzel tatiller geçirdik ve çok şey öğrendik." dedi ve güldü.

Önemli iddia

Demet Akalın, şarkıları kadar yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu sefer Alina Boz hakkında yaptığı açıklama nedeniyle gündeme geldi.

Demet Akalın, "Paramparça", "Sevda'nın Bahçesi", "Vatanım Sensin", "Elimi Bırakma" ve "Aşk 101" gibi dizilerde rol alan Alina Boz hakkında şaşırtıcı bir yorum yaptı ve "Bu kız hamile" dedi.

"Nereden anladınız bir arkadaşlığınız mı var?" sorusuna Demet Akalın, "Tanımıyorum" dedi. "Suratı şiş kilo da almış" dedi.

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