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Rus güçlerinin Ukrayna'ya füze fırlattı! Zelenskiy'den ilk açıklama: Ölenlerin arasında çocuklar var!

Rus güçlerinin Ukrayna'ya füze fırlattı! Zelenskiy'den ilk açıklama: Ölenlerin arasında çocuklar var!

Rus güçlerinin Ukrayna'ya füze fırlattı! Zelenskiy'den ilk açıklama: Ölenlerin arasında çocuklar var!
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde düzenlediği füze saldırısında 14 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya füze fırlattı! Zelenskiy'den ilk açıklama: Ölenlerin arasında çocuklar var!

KRYVYİ RİH'E FÜZE SALDIRISI: 14 ÖLÜ, EN AZ 50 YARALI

Rus güçleri, Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentinde füze saldırısı düzenledi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, olay yerinin yakınında çocuk parkı olduğunu söyledi.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya füze fırlattı! Zelenskiy'den ilk açıklama: Ölenlerin arasında çocuklar var!

Yerel kaynaklar ise, en az 50 kişinin yaralandığını aktardı.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya füze fırlattı! Zelenskiy'den ilk açıklama: Ölenlerin arasında çocuklar var!

"ABD, AVRUPA VE DİĞER TÜM ÜLKELER, RUSYA'YI SAVAŞTAN VAZGEÇİRMEYE YETECEK GÜCE SAHİP"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin 6'sının çocuk olduğunu ve 5 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Zelenskiy, "Her gün Rus saldırıları. Her gün ölümler. Bunun devam etmesinin tek bir nedeni var: Rusya ateşkes istemiyor. Bunu görüyoruz. Tüm dünya bunu görüyor. Her bir füze, her bir saldırı dronu, Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor. Dünyanın Rusya'ya yapacağı baskı, Ukrayna'nın güçlendirilmesi, hava savunmamızın, gücümüzün artırılması, savaşın ne zaman sona ereceğini belirleyecek. ABD, Avrupa ve dünyadaki diğer tüm ülkeler, Rusya'yı terörden ve savaştan vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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