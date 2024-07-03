İslam Memiş Cuma gününü bekleyin dedi! Altın ve dolar için kritik tarih

Milyonlarca yatırımcı, ellerinde bulunan varlıkları değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarını kullanıyor. Biri altın oldu. Altındaki dalgalanmalar ise dikkat çekiyor. Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın piyasasında Cuma gününü işaret ederek "dikkat edin" dedi.

Raporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama! 10 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar oldu?

Borcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyor

Altın, haftada 2 bin 300 dolara kadar düşerken bir anda 2 bin 346 dolara yükseldi. Altın sektöründe meydana gelen değişiklikler ise yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarım dışı istihdam verisinin Cuma günü durumu belirleyecek.

Çok sayıda uzman, kıymetli madenleri güvenli bir yatırım aracı olarak nitelendirirken, son zamanlarda bu sektördeki artışa dikkat çekti. Altında meydana gelen değişiklikler nedeniyle, altın piyasasının geleceği şimdiden tartışılmaya başlandı.

Ünlü ekonomist İslam Memiş, "Cuma gününe dikkat" dedi. Altın yatırımcılarına seslenen Memiş, "Cuma günü de ABD'den tarım dışı istihdam verisi bekleniyor" dedi. Ama tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra iki seçenek var: 2300 dolar veya 2 bin 360 dolar. Genel olarak Cuma günü karar verecek. Serbest piyasada gram altın şu anda 2 bin 460 ile 2 bin 470 lira arasında.