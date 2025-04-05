Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz!

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlara güzel haber geldi. 2025 yılında Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler belli oldu. İşte 2025 yılında Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler...
2025 yılında kendisini gezmeye adayan, gezi programları yapan vatandaşları yakından ilgilendiren liste belli oldu. 2025 yılında Türkiye'den vizesiz birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirebilir ve bu ülkelerde 90 gün boyunca gezebilirsiniz.
İŞTE 2025 YILINDA VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER LİSTESİ...
ARJANTİN
AZERBAYCAN
BAHAMALAR
BELARUS
BOSNA HERSEK
BREZİLYA
FAS
GÜNEY KORE
JAPONYA
KATAR
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)
MALEZYA
SIRBİSTAN
SİNGAPUR
TAYLAND
UKRAYNA
URUGUAY
ARNAVUTLUK
GÜRCİSTAN
İRAN
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
KUZEY MAKEDONYA
MOLDOVA
KARADAĞ
TUNUS