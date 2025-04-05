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Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz!

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Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz!
Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! İşte, açıklanan o ülkeler...
Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 1 128

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlara güzel haber geldi. 2025 yılında Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler belli oldu. İşte 2025 yılında Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler...

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 2 228

2025 yılında kendisini gezmeye adayan, gezi programları yapan vatandaşları yakından ilgilendiren liste belli oldu. 2025 yılında Türkiye'den vizesiz birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirebilir ve bu ülkelerde 90 gün boyunca gezebilirsiniz.

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 3 328

İŞTE 2025 YILINDA VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER LİSTESİ...

ARJANTİN

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 4 428

AZERBAYCAN

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 5 528

BAHAMALAR

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 6 628

BELARUS

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 7 728

BOSNA HERSEK

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 8 828

BREZİLYA

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 9 928

FAS

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 10 1028

GÜNEY KORE

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 11 1128

JAPONYA

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 12 1228

KATAR

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 13 1328

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 14 1428

MALEZYA

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 15 1528

SIRBİSTAN

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 16 1628

SİNGAPUR

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 17 1728

TAYLAND

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 18 1828

UKRAYNA

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 19 1928

URUGUAY

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 20 2028

ARNAVUTLUK

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 21 2128

GÜRCİSTAN

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 22 2228

İRAN

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 23 2328

KAZAKİSTAN

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 24 2428

KIRGIZİSTAN

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 25 2528

KUZEY MAKEDONYA

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 26 2628

MOLDOVA

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 27 2728

KARADAĞ

Liste güncellendi: 2025 yılında bu ülkelere seyahat vizesiz! 28 2828

TUNUS

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