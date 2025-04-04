Altın fiyatları düşüşe mi geçti: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Nisan Cuma 2025 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 4 Nisan Cuma yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını başlatması ve ek gümrük tarifelerini açıklamasıyla birlikte yatırımcıların risk görünümleri değişti. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 4 Nisan Cuma yani bugün yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merakla "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 787 lira ve çeyrek altın 6 bin 365 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?Altın fiyatları risk algısını terse çevirerek düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yön verecek olan yeni ek gümrük tarifelerini duyurmasının ardından altın bir süreliğine yükselişe geçmiş ancak sonrasında hızlı düşüş göstermişti. Ons altın rekor kırdığı gün yüzde 2 civarında düşüş de yaşadı.
ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve yavaşlaması beklentisi, diğer ülkelerin ticaretlerinin zora girmesi, şirketlerin üretim üslerini değiştirme vaziyeti alma çabası gibi birçok bilinmezlik doları güçsüzleştirirken euroyu yükseltti ve Euro 10 yılın en hızlı sıçrayışını gerçekleştirdi.
Euro/dolar paritesindeki güçlü yükseliş dolarda değer kayıplarına neden oldu ve ons altın tarafında da geri çekilmeler yaşandı.
ONS ALTINOns altın güne 3114 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3087 dolar, en yüksek de 3116 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3102 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Gram altın güne 3796 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3767 lira, en yüksek de 3814 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3785 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 3823 liradan alınırken 3886 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?6.265,006.363,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?Yeni yarım altın 12 bin 358 liradan alınırken 12 bin 550 liradan satılıyor. Eski yarım altın 12 bin 187 liradan alınırken 12 bin 397 liradan satılıyor.
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?Yeni tam altın 24 bin 640 liradan alınırken 24 bin 997 liradan satılıyor. Eski tam altın 23 bin 356 liradan alınırken 24 bin 717 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?23.915,0024.292,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?50.072,9350.866,80