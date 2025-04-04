Altın fiyatları düşüşe mi geçti: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 4 Nisan Cuma yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını başlatması ve ek gümrük tarifelerini açıklamasıyla birlikte yatırımcıların risk görünümleri değişti. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?