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Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 112

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe yani bugün ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerini artırması sonrası güne rekorla başladı. Yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel altın alış - satış rakamlarını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan Perşembe altın fiyatları alış - satış rakamları...

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 312

Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe yani bugün yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merakla "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 819 lira ve çeyrek altın 6 bin 367 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 412

PİYASALARDA TRUMP RÜZGARI!
ABD'nin beklenen tarifeleri açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla birlikte ons altın tarafında rekor görüldü. Trump'ın agresif politika duruşunun ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatacağına ve enflasyonu körükleyeceğine inanılıyor. Bu da altın fiyatlarına pozitif yansıyor.

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 512

ONS ALTIN
Ons altın güne 3137 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3124 dolar, en yüksek de 3167 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3149 dolardan işlem geçiyor.

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3840 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 3871 liradan alınırken 3923 liradan satılıyor.

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.302,00
6.366,00

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 812

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
Yeni yarım altın 12 bin 358 liradan alınırken 12 bin 550 liradan satılıyor. Eski yarım altın 12 bin 187 liradan alınırken 12 bin 397 liradan satılıyor.

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 912

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
Yeni tam altın 24 bin 640 liradan alınırken 24 bin 997 liradan satılıyor. Eski tam altın 23 bin 356 liradan alınırken 24 bin 717 liradan satılıyor.

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1012

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
23.915,00
24.292,00

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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