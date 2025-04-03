Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe yani bugün ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerini artırması sonrası güne rekorla başladı. Yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel altın alış - satış rakamlarını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan Perşembe altın fiyatları alış - satış rakamları...