Altında yeni rekor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe yani bugün ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerini artırması sonrası güne rekorla başladı. Yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel altın alış - satış rakamlarını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan Perşembe altın fiyatları alış - satış rakamları...
Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe yani bugün yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merakla "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 819 lira ve çeyrek altın 6 bin 367 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
PİYASALARDA TRUMP RÜZGARI!ABD'nin beklenen tarifeleri açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla birlikte ons altın tarafında rekor görüldü. Trump'ın agresif politika duruşunun ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatacağına ve enflasyonu körükleyeceğine inanılıyor. Bu da altın fiyatlarına pozitif yansıyor.
ONS ALTINOns altın güne 3137 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3124 dolar, en yüksek de 3167 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3149 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3840 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 3871 liradan alınırken 3923 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?6.302,006.366,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?Yeni yarım altın 12 bin 358 liradan alınırken 12 bin 550 liradan satılıyor. Eski yarım altın 12 bin 187 liradan alınırken 12 bin 397 liradan satılıyor.
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?Yeni tam altın 24 bin 640 liradan alınırken 24 bin 997 liradan satılıyor. Eski tam altın 23 bin 356 liradan alınırken 24 bin 717 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?23.915,0024.292,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?50.072,9350.866,80