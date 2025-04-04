  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Araç sahiplerine 2 güzel haber!

Araç sahiplerine 2 güzel haber!

Yayınlanma:
Araç sahiplerine 2 güzel haber!
Araç sahiplerine 2 güzel haber: Zam yok indirim var! İşte, detaylar...
Araç sahiplerine 2 güzel haber! 1 18

Araç sahiplerine 2 güzel haber: Zam yok indirim var! İşte, detaylar...

Araç sahiplerine 2 güzel haber! 2 28

Araç sahiplerine çifte müjde

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına 1 lira 8 kuruş zam bekleniyordu.

Araç sahiplerine 2 güzel haber! 3 38

Ancak bu zam iptal edildi. Ayrıca oto gaz fiyatlarına da 81 kuruşluk indirim yapılacak.

Araç sahiplerine 2 güzel haber! 4 48

Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjde geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışın tüketiciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak bu karar bir zammın iptali ile bir indirimi kapsıyor.

Araç sahiplerine 2 güzel haber! 5 58

Buna göre, brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından benzin için beklenen 1 lira 8 kuruşluk zam iptal edildi.

Araç sahiplerine 2 güzel haber! 6 68

Sürücüler mevcut fiyatlardan benzin almaya devam edecek.Bir müjde haberi de oto gaza yönelik geldi.

Araç sahiplerine 2 güzel haber! 7 78

Oto gaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.

Araç sahiplerine 2 güzel haber! 8 88

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

HABERE YORUM KAT