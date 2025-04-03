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Enflasyon açıklandı: Kira oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında enflasyon yüzde 38.10 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

Enflasyon açıklandı: Kira oranları belli oldu!
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Enflasyon açıklandı: Kira oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında enflasyon yüzde 38.10 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

TÜİK'e göre mart enflasyonu yüzde 2,46 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

Enflasyon açıklandı: Kira oranları belli oldu!

NIİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENDİ?

Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Nisan ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 51,26 seviyesini aşamayacak.

İki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.

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Kaynak:AA

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