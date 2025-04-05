Test sonuçları açıklandı: Aydilge'nin zor anları ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!''

Aydilge son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelirken, yaşadığı zor anlarını ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyerek paylaşmıştı. Aydilge büyük bir umutla beklediği son test sonuçlarını paylaştı...

''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı

Şarkıcı Aydilge, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda fiziksel ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Aydilge, şimdi ise test sonuçlarının temiz çıktığını duyurarak sevincini takipçileriyle paylaştı.

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan şarkıcı Aydilge, sağlık sorunlarıyla bir süredir gündemde. Daha önce kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle ameliyat olan Aydilge, geçtiğimiz hafta uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydilge, "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarım nedeniyle yeni operasyonlar geçireceğim" ifadelerini kullanmıştı. Hayranlarının desteğinden büyük moral bulduğunu belirten Aydilge, yaşadığı psikolojik çöküntüyü de şu sözlerle dile getirmişti, "Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."

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SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Uzun süredir şiddetli ağrılarla mücadele eden Aydilge, test sonuçlarını beklediğini belirmişti. Sürekli hastanede olduğunu belirten Aydilge, test sonuçlarıyla ilgili hayranlarını sevindiren haberi paylaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Aydilge, "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" paylaşımında bulundu.

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