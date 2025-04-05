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Bayram tatili dönüşünde dehşet kaza: Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram tatili dönüşünde dehşet kaza: İstanbul Kurnaköy gişelerde tırın altına giren araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi.

Bayram tatili dönüşünde dehşet kaza: Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
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Bayram tatili dönüşünde dehşet kaza: Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi!

İstanbul Kurnaköy gişelerde tırın altına giren araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kağıt gibi ezilen aracın içerisindeki yaralı sürücüyü kurtarmaya çalışıyor.

Bayram tatili dönüşünde dehşet kaza: Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram tatili dönüşünde Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücüyü çıkarma çalışmaları sürüyor.

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