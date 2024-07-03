Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama! 10 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar oldu?

Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren %21.15 oranında zam yapılacağını açıkladı. Yıl sonuna kadar bu oran %25 olacak. Temmuz ayının sonunda 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin zam farkları hesaplarına aktarılacak.

Temmuz 2024'ten itibaren, kök maaş düzenlemesi nedeniyle en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilecektir. Bu düzenleme, en düşük gelir grubundaki emeklilerin durumunu önemli ölçüde iyileştirmek için tasarlanmıştır.

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Enflasyon ve ekonomiyi değerlendirme AA enflasyon anketi sonuçlarına göre, emeklilere yapılacak zamlar gerçekleşen enflasyon oranları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu nedenle, maaş düzenlemeleri, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerini ve aylık enflasyon verilerini dikkate alarak yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen süreçte emeklilerin hesaplarına aktarılacak ve ödemeler kamu maliye bilgi sistemine doğru şekilde aktarılacak. Bu süreçte okul yönetimleri ve ilgili bankalar arasında işbirliği sağlanarak emeklilere zamanında ödeme yapılmasını hedefliyoruz.

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Bu güncellemelerle birlikte, Temmuz 2024'ten itibaren emekli maaşlarının adil bir şekilde dağıtılması ve emeklilerin mali durumlarına olumlu bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Mehmet Şimşek'in açıklamaları, emeklilerin gelecek dönemdeki ekonomik beklentilerini ortaya çıkardı.