Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama! 10 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Temmuz 2024'ten itibaren yeni emekli maaşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı daha net hale geldi.

YAYINLAMA
Google News
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama! 10 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar oldu?

Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren %21.15 oranında zam yapılacağını açıkladı. Yıl sonuna kadar bu oran %25 olacak. Temmuz ayının sonunda 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin zam farkları hesaplarına aktarılacak.

Temmuz 2024'ten itibaren, kök maaş düzenlemesi nedeniyle en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilecektir. Bu düzenleme, en düşük gelir grubundaki emeklilerin durumunu önemli ölçüde iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Raporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınızRaporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınız

Borcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyorBorcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyor

Kahin köpek maç sonucunu bildi! Türkiye – Avusturya maçı bitti, Dünya onu konuşuyorKahin köpek maç sonucunu bildi! TürkiyeAvusturya maçı bitti, Dünya onu konuşuyor

Enflasyon ve ekonomiyi değerlendirme AA enflasyon anketi sonuçlarına göre, emeklilere yapılacak zamlar gerçekleşen enflasyon oranları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu nedenle, maaş düzenlemeleri, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerini ve aylık enflasyon verilerini dikkate alarak yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen süreçte emeklilerin hesaplarına aktarılacak ve ödemeler kamu maliye bilgi sistemine doğru şekilde aktarılacak. Bu süreçte okul yönetimleri ve ilgili bankalar arasında işbirliği sağlanarak emeklilere zamanında ödeme yapılmasını hedefliyoruz.

Bu güncellemelerle birlikte, Temmuz 2024'ten itibaren emekli maaşlarının adil bir şekilde dağıtılması ve emeklilerin mali durumlarına olumlu bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Mehmet Şimşek'in açıklamaları, emeklilerin gelecek dönemdeki ekonomik beklentilerini ortaya çıkardı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hepsi yeniden değişti!Bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı ne kadar olacak?
Hepsi yeniden değişti!Bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklileri, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak zam oranları belli oldu! İşte kalem kalem o rakamlar
Memur ve memur emeklileri, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak zam oranları belli oldu! İşte kalem kalem o rakamlar
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet 14 ayar ve ons altın ne kadar? 3 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet 14 ayar ve ons altın ne kadar? 3 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları
Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Son Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama! 10 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar oldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama! 10 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar oldu?
Görünce sizde inanamayacaksınız! İki yılda 82 kilo vererek bedeninden iki beden daha attı: işte o muhteşem diyet'in sırları
Görünce sizde inanamayacaksınız! İki yılda 82 kilo vererek bedeninden iki beden daha attı: işte o muhteşem diyet'in sırları
Türkiye'ye dünya sırlamasında müjde! EURO 2024 çeyrek finale yükselerek birçok ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'ye dünya sırlamasında müjde! EURO 2024 çeyrek finale yükselerek birçok ülkeyi geride bıraktı
Trajik bir olaydan mutlu bir sona! 6 Şubat depreminde enkazdan çıkardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi
Trajik bir olaydan mutlu bir sona! 6 Şubat depreminde enkazdan çıkardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi
Borcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyor
Borcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyor
Otomotiv sektöründe düşüş: Satışlar, verilere de eksi olarak yansıdı…
Otomotiv sektöründe düşüş: Satışlar, verilere de eksi olarak yansıdı…
Çok Okunanlar
Dünya kaleci Mert Günok'un bu kurtarışını konuşuyor: ''Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı''
Dünya kaleci Mert Günok'un bu kurtarışını konuşuyor: ''Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı''
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji aşırı sıcak ve kuvvetli yağış için uyardı! 3 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu nasıl, sıcaklıkları ne kadar olacak?
Meteoroloji aşırı sıcak ve kuvvetli yağış için uyardı! 3 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu nasıl, sıcaklıkları ne kadar olacak?
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet 14 ayar ve ons altın ne kadar? 3 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet 14 ayar ve ons altın ne kadar? 3 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları
SPK’dan ilk veto: Kripto varlıklar hakkında duyuru yayımlandı
SPK’dan ilk veto: Kripto varlıklar hakkında duyuru yayımlandı
Akaryakıtta yeni fatura düzenlemesi: Usulsüzlüğü bitirecek sistem 2025'te zorunlu olacak
Akaryakıtta yeni fatura düzenlemesi: Usulsüzlüğü bitirecek sistem 2025'te zorunlu olacak
Yorumlananlar