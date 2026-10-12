“Yağmur ve Atık Su Kanalı Uzunluğu 105 km’yi Buldu”

Kent genelinde yağmur suyu ve atık su kanalı çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi, faaliyetlerine 3 ayrı bölgede hız kesmeden devam ediyor. Ekipler; Yenişehir Orkide Sokak, Fevzi Çakmak Vasfiye Sokak ve Çamlık Dönence Sokak’ta hummalı bir şekilde çalışıyor. Öte yandan Belediye Başkanı Ahmet Cin, yağmur suyu ve atık su kanalı uzunluğunun 105 km’yi bulduğunu söyledi.

Pendik Belediyesi, yağmur suyu ve atık su kanalı imalatını sürdürüyor. İlçe genelinde çalışan ekipler, yağış yükünün fazla olduğu noktalara öncelik vererek yağmur suyu kanalı kuruyor. Böylece yağmurların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlem alınıyor.

Başkan Ahmet Cin: “Yağmur ve atık su kanalı uzunluğu 105 km’yi buldu”

Öte yandan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesinin sadece 2026 yılında inşa ettiği yağmur ve atık su kanalı uzunluğu 7 kilometreye ulaştığını belirtti. Bu alanda son dönemlerdeki yatırımlara değinen Başkan Ahmet Cin: “Son 7 yıldaki yatırımlarla birlikte Yağmur ve Atık Su Kanalı toplam uzunluğu 105 kilometreyi buldu.” dedi.

Yağmur suyu ve atık su kanalı neden önemli?

Yağmur suları kanallara alınarak uzaklaştırılmadığı zaman özellikle sağanak yağışlarda cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oluyor. Yaya ve araçların hareket etmesi zorlaşırken düşük kotlu evlerde de olumsuzluğa neden olabiliyor. Bu yüzden de kentte artan nüfus ve buna paralel artan yapılaşmaya yönelik yağmur suyu ve atık su kanallarının imalatının aynı hızda sürmesi gerekiyor.