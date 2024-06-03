Vücudunda ben olanlar bunu bilmiyorsunuz! Her benin farklı anlamı var

Ben, deriye renk veren pigment hücrelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, çoğu zaman zararsız kahve tonlarında oluşumlardır. Benler, melanosit adı verilen cildin pigment üreten hücrelerinin yüzeye dağılmak yerine kümeler halinde büyüdüğünü gösterir. Vücudumuzun en çok güneş ışığına maruz kalan bölgelerinde görülür. Sonuç olarak, güneşte ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar çok benlere sahip olacaksınız.

Benlerin çoğu çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkar ve farklı anlamlar taşırlar. Yetişkinliğe ulaştığınızda vücudunuzda on ila kırk ben olması normaldir. Bazı durumlarda kıllı olabilirler ve zamanla yumrulu ve açık renkli olabilirler. Güneş ışığında benler koyulaşabilir. Bu durum, ergenlik veya hamilelik sırasında da hormonal değişiklikler nedeniyle meydana gelebilir.

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Ne Zaman Dikkat Edilmesi Gerekiyor?

Bazı durumlarda her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için onlara daha yakından bakmanız gerekebilir, ancak çoğu iyi huylu. Vücudunuzun benli bölgelerini bir ayna kullanarak incelemek en iyisidir. Örneğin, güneş ışığına maruz kalan bölgeleri (yüz, eller, bacaklar, kollar, göğüs ve sırt) sık sık gözlemlemelisiniz.

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Her vücut beninin farklı anlamları, nedenleri ve mesajları vardır. 30 yaşından sonra vücudunuzda farklı bir ben gördüğünüz, diğerlerinden farklı bir ben gördüğünüz, kaşıntı ve kanama gibi durumlarda dermatoloğa gitmek yararlı olabilir.

Papilloma (Et Beni) Nedir?

Cilt yüzeyinden sarkan açık renkli veya hafif kahverengi şişlikler papillom olarak bilinir. Çok ince kollajen lifleri ve cildin daha kalın bölgelerine gömülü kanalları vardır. Normalde boyunda, göz kapaklarında ve göğüs, kasıklar veya koltuk altları gibi sürtünmenin olduğu diğer yerlerde görülürler. Bu oluşumları benlerden ayıran şey esas olarak özellikleridir. Papillomalar neredeyse her zaman iyi huyludur, ancak benler bazen kötü huylu hücrelere dönüşebilir.