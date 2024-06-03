Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları Sigara içen insanlar için kötü bir haber.... Bir sigara grubuna ek ücret uygulandı. 3 TL'lik zamla birlikte en ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 61 TL oldu.