Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları

Sigara içen insanlar için kötü bir haber.... Bir sigara grubuna ek ücret uygulandı. 3 TL'lik zamla birlikte en ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 61 TL oldu.

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Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarının düştüğü son dakika haberleri takip edilirken, sosyal medyada sigara fiyatlarının düştüğü listeler paylaşılıyor. Bir sigara grubuna daha fazla vergi uygulandığı bildirildi.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni zamlı fiyatları açıkladı. 3 TL'lik zamla birlikte en ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 61 TL oldu. Zamlı fiyatların yarından itibaren uygulanacağı bildirildi.

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