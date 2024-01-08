Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!

Beyoğlu’nda sevgili bir çift çaldıkları motosikletle sokaktaki vatandaşların telefonlarını çaldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yapılan operasyonda uzun süren kovalamaca sonucu kaza yapınca kıskıvrak yakalandı.

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Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!

Beyoğlu’nda sevgili bir çift çaldıkları motosikletle 2 gün içerisinde 4 kişinin cep telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları kameralara yansırken vatandaşların adeta kabusu haline gelen çift, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından son işlerinde kovalamaca sonucu kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Yaşından fazla suç kaydı bulunan kız kapkaççı ile sevgilisi tutuklandı.

Beyoğlu Piripaşa Mahallesi’nde önceki hafta Çarşamba günü meydana gelen olayda, iki kişi park halinde olan bir motosikleti çaldı. Şahıslar ardından ertesi gün sırasıyla Cihangir, Taksim ve Kasımpaşa semtlerinde çaldıkları motosikletle yanlarına yaklaştıkları vatandaşların cep telefonlarını kapkaç yaptı. Vatandaşların şikayetinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, mağdurların ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların plakasız motosiklet kullandıkları, kask, eldiven ve koruyucu kıyafet giydikleri belirledi. Ayrıca şahıslardan erkek olanın motosikleti kullandığı, kız olanın ise kapkaç planlarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!

2 GÜNDE 4 KİŞİNİN TELEFONUNU ÇALDILAR

Çalışmalar sürdüğü esnada önceki hafta Perşembe günü saat 04.25 sıralarında ortaya çıkan motosikletli çift, Metehan K.’nın yaklaşık 88 bin lira değerinde olan cep telefonunu kapkaç yaparak kaçmaya başladı. İhbar üzerine hemen harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahısların kaçtığı güzergahta çalışmaya yapmaya başladı.

Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SON İŞLERİNDE YAKALANDI

Motosikletli şüpheli çifti tespit eden polis ekipleri, onlara “dur” ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen motosikleti çift, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. O esnada motosikletteki şüpheli kadın çaldığı telefonu yere attı. Bir süre sonra Karaköy’e inen çift, bariyerlere çarparak kaza yaptıktan sonra yere savruldu. Hemen araçtan inen polis ekipleri, çifti kıskıvrak yakaladı. Ayrıca çift, polisin kovalamaca esnasında ele geçirdiği telefonun şifresini giremedi.

YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI OLAN KIZ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan Ferhat K. (23) ve kız arkadaşı M.B. (17) emniyete götürüldü. Ele geçirilen cep telefonu da sahibine teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Ferhat K.’nın 4 adet, M.B.’nin ise 23 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen sevgili çift, çıkartıldığı mahkemece “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 17 yaşındaki kız kapkaççının 23 adet suç kaydı dikkat çekti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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