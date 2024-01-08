Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!

Bayrampaşa’da taksiye binen bir kişi, trafiğe aldırış etmeden bedenini camdan dışarı çıkarıp, elindeki içki şişesiyle dans ederek poz verdi.

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Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!

Bayrampaşa’da taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı.

HEM KENDİNİ HEM TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Olay dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı. Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!

Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildİ.

Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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