Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış

Zeytinburnu'nda bir şahıs aşırı alkolün etkisiyle kendinden geçerek belindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Utanmadan o anları sosyal medyada paylaşan şahıs, polis tarafından evinde gözaltına alındı. O şahsın karakoldaki ifadesi özrü kabahatinden büyük çıktı. Tüm detaylar haberimizde...

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Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir maganda alkol aldıktan belinden silahını çekerek havaya defalarca ateş açtı. Maganda o anları kaydettirip bir de "Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kısa sürede şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti. Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine giden polis şahsı dün akşam saatlerinde yakaladı.

"Sosyal medyada paylaşmak için eğlence amaçlı ateş açtım"

Gözaltına alınan Murat H., ifadesinde alkolünde etkisiyle eğlence amaçlı sosyal medyada paylaşmak için havaya ateş açtığını kimseye zarar verme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyette "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlemi yapıldıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Murat H., adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış

Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış

Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış

Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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