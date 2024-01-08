Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış Zeytinburnu'nda bir şahıs aşırı alkolün etkisiyle kendinden geçerek belindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Utanmadan o anları sosyal medyada paylaşan şahıs, polis tarafından evinde gözaltına alındı. O şahsın karakoldaki ifadesi özrü kabahatinden büyük çıktı. Tüm detaylar haberimizde...