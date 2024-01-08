2024 Altın Küre Ödülleri dağıtıldı: Yılın en iyileri göz kamaştırdı…

Sinema ve dizi tutukunlarının merak ettiği 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. 7 Ocak Pazar günü görkemli törenle ödüller dağıtıldı. Programda birbirinden önemli yapım ve oyuncular ödüle layık görüldü. İşte Altın Küre’nin yeni kazananları…

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2024 Altın Küre Ödülleri dağıtıldı: Yılın en iyileri göz kamaştırdı…

7 Ocak'ta Hollywood Yabancı Basın Derneği, Hollywood'daki 2024 Altın Küre Ödülleri sırasında geçen yılın en büyük filmlerini, hit TV dizilerini ve eleştirmenlerce beğenilen aktörleri onurlandırdı.

Altın Küre Ödülleri, Los Angeles'taki Beverly Hilton Hotel’de düzenlendi. Oscar yarışından önce hangi filmlerin ve aktörlerin kazandığı merak ediliyordu. Ayrıca 15 Ocak Emmy töreninden önce geçen yılın en iyi dizi ve film yapımları ödüllerine kavuşmuş oldu. Ödül töreni Türkiye ve dünya genelinde kültür sanat tutkunları tarafından takip edildi.

GECENİN PARLAYAN YILDIZI OPPENHEİMER

Pazar günü 81. yıllık Altın Küre Ödülleri’nde Christopher Nolan'ın biyografik filmi "Oppenheimer" birçok ödüle layık görüldü. Film; en iyi drama, yönetmen, başrol oyuncusu (Cillian Murphy) ve yardımcı aktör (Robert Downey Jr.) dahil olmak üzere beş ödül aldı.

Greta Gerwig'in kültürel fenomeni "Barbie" herkesin en sevdiği yaz çifti filminin diğer yarısı, Emma Stone için en iyi komedi ve baş komedi oyuncusunu eve götüren "Poor Things" tarafından değiştirildi. Ancak film en iyi şarkının yanı sıra sinematik ve gişe başarısı ödülünü kazandı.

EN İYİ DİZİ NETFLİX’E

Dizi kategorisinde kazanan yapım ise "The Bear" oldu. Netflix dizisi; En İyi TV Komedisi, En İyi Komedi Oyuncusu Jeremy Allen White ve Ayo Edebiri En İyi Komedi Kadın Oyuncusu kazandı.

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