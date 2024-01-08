Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!

Adana'da otoyolda polis memurlarının kullandığı otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu feci kaza yaşandı. Görevli bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı.

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Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!

Adana'da otoyolda otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu İstanbul'da görevli bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı.

Kaza, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiayı göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yusuf Morcalı'nın (26) kullandığı PEUGEOT marka 44 AEJ 202 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı.

Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!

ECEL MEMLEKET YOLUNDA YAKALADI

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı (24) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!

Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı’nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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