Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!

Samsun'da aparatla kapısını açtığı evlerde hırsızlık yaparak, 1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan ve 53 suç kaydı bulunan kadın, 3 aylık bebeği birlikte tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!

Samsun'da aparatla kapısını açtıkları evden 1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan 53 suç kaydı bulunan kadın hırsız, kucağında 3 aylık kızı ile birlikte tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan 53 suç kaydı bulunan Gülbahçe Y.(29) , yanında 14 yaşındaki B.P. adlı kız çocuğu ile birlikte aparat yardımı ile kapı kilidinin dilini düşürmek suretiyle girdikleri evden 692 gram altın ve 250 bin lira çaldılar. Toplam 1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan hırsızlar, kayıplara karıştılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Gülbahçe Y. ile B.P. adlı kızın gerçekleştirildiği tespit etti.

Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!

Hırsızlık Bürosu ekipleri, Gülbahçe Y. ile B.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.P. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Gülbahçe Y. ve B.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Gülbahçe Y., kucağında 3 aylık kızı ile birlikte cezaevine gönderildi.

Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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