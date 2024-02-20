A101 Kampanya başlattı! Anında 100 lira hediye para veriliyor

A101'de yayınlanan katalog, çaydan deterjana, sosislerden krem çeşitlerine kadar çok çeşitli ürünler içerir. Müşterilerin günlük ihtiyaçları, siyah çay, tam kıvamında yoğurt, kakaolu fındık kreması, meyve barları, çikolata dolgulu kek, hindi kokteyl sosis, toz deterjan, bulaşık makinesi tableti, bulaşık deterjanı, jel krem ve sıfır saç kremi gibi ürünlerle karşılanacaktır.
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A101, 17 Şubat'tan itibaren indirimli ürünlerin fiyatlarını açıkladı. Yeni fiyat listesi, müşterilere çeşitli markaların ürünlerini uygun fiyata sunacak.
Anında 100 Lira Hediye Para
- Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 79 Türk Lirası
- Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gram 54 Türk Lirası
- Eti Browni Patisserie Çikolata Dolgulu Kek 165 gram 35 Türk Lirası
- Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gram 26,75 Türk Lirası
- Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kilogram 89,50 Türk Lirası
- Mixmey Meyve Bar Çeşitleri 20 gram 9,90 Türk Lirası
- Dimes Cool Lime 1 Litre 70 Türk Lirası
- Rinso Toz Deterjan 8 Kilogram 219,75 Türk Lirası
- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu 149 Türk Lirası
- Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4 Kilogram 62,50 Türk Lirası
- Fa Roll-on Çeşitleri 50 mililitre 59,90 Türk Lirası
- Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 mililitre 99,90 Türk Lirası
- Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü 99 Türk Lirası
- Vaseline Jel Krem Çeşitleri 100 mililitre 64,50 Türk Lirası