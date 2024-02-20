A101 Kampanya başlattı! Anında 100 lira hediye para veriliyor Perakende devi A101, Şubat ayının ikinci yarısında müşterilerine sunacağı ürünleri ve fiyatlarını gösteren bir katalog yayınladı. Yeni katalog, 17 Şubat'ta geçerli olacak ve müşterilerin çeşitli ihtiyaçları için geniş bir ürün yelpazesi sunacak.