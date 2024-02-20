Belediye başkanları ne kadar maaş alacak? Yerel seçimde kazanan başkan rekor maaş alacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 50.508 muhtarlık (32.244 mahalle ve 18.264 köy), 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ve 30 büyükşehir belediyesi için seçim yapılacak. Ek olarak, belediye meclislerinde görev yapacak üyeler seçilecektir. Hem bu görevlere aday olanlar hem de seçmenler, belediye başkanları, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinin özlük haklarını merak ediyor.

Belediye Başkanlarının Maaşları Ne Olacak?

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL