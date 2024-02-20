Aniden ortaya çıkan devasa hortum, zeytin ağaçlarını kökünden söktü!

Hatay’ın Altınözü ilçesinde aniden başlayan kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını kökünden söktü.

YAYINLAMA
Google News
Aniden ortaya çıkan devasa hortum, zeytin ağaçlarını kökünden söktü!

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını yerinden söktü.

Son günlerde Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Altınözü ilçesi, Sarıbük Mahallesi mevkiinde de hortum etkili oldu. Aniden ortaya çıkan hortum, mahalle sakinleri arasında paniğe sebep oldu.

Aniden ortaya çıkan devasa hortum, zeytin ağaçlarını kökünden söktü!

Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü. Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi. Hortumun yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi. Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.

Aniden ortaya çıkan devasa hortum, zeytin ağaçlarını kökünden söktü!

Aniden ortaya çıkan devasa hortum, zeytin ağaçlarını kökünden söktü!

Adana’da başarılı operasyon! 45 ruhsatsız silah ele geçirirken 346 suçlu da yakalandı!Adana’da başarılı operasyon! 45 ruhsatsız silah ele geçirirken 346 suçlu da yakalandı!

Yolcu otobüsünde ilginç görüntüler! 2 kadın saç saça, baş başa birbirine girdi!Yolcu otobüsünde ilginç görüntüler! 2 kadın saç saça, baş başa birbirine girdi!

Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!

AK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattıAK Partili, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı, Kapı kapı gezdi projelerini anlattı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Otobüste, ayağı ağrıyan kadın yer istedi, gözüne yumruğu yedi!
Otobüste, ayağı ağrıyan kadın yer istedi, gözüne yumruğu yedi!
Yolcu otobüsünde ilginç görüntüler! 2 kadın saç saça, baş başa birbirine girdi!
Yolcu otobüsünde ilginç görüntüler! 2 kadın saç saça, baş başa birbirine girdi!
Konuta yerleşen Adıyamanlı depremzede ailenin ilk misafiri vali oldu
Konuta yerleşen Adıyamanlı depremzede ailenin ilk misafiri vali oldu
Türkiye Esenyurt'taki bu cinayeti konuşmuştu: Tekel bayi cinayetinin davasına başlandı
Türkiye Esenyurt'taki bu cinayeti konuşmuştu: Tekel bayi cinayetinin davasına başlandı
Son Haberler
Avukat Feyza Altun davasında yeni gelişme! Savcılık itiraz etti!
Avukat Feyza Altun davasında yeni gelişme! Savcılık itiraz etti!
Tuzla Belediyesi'nden örnek hizmet! Evde Sağlıkta, Türkiye’ye Model oluyor
Tuzla Belediyesi'nden örnek hizmet! Evde Sağlıkta, Türkiye’ye Model oluyor
Belediye başkanları ne kadar maaş alacak? Yerel seçimde kazanan başkan rekor maaş alacak
Belediye başkanları ne kadar maaş alacak? Yerel seçimde kazanan başkan rekor maaş alacak
Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!
Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!
Pendik Belediyesi kolları sıvadı! İlçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı
Pendik Belediyesi kolları sıvadı! İlçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı
Tuzla'da 'Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları' ile biraraya geliyor!
Tuzla'da 'Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları' ile biraraya geliyor!
Çok Okunanlar
Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!
Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!
Sonunda olacağı buydu! Trafikte makas ata, ata giden sürücü refüje çarptı!
Sonunda olacağı buydu! Trafikte makas ata, ata giden sürücü refüje çarptı!
A101 Kampanya başlattı! Anında 100 lira hediye para veriliyor
A101 Kampanya başlattı! Anında 100 lira hediye para veriliyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 20 Şubat Salı tüm yurt geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 20 Şubat Salı tüm yurt geneli hava durumu ve sıcaklıkları
O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı
O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı
30 yaşında yaşam mücadelesi! Kanserle mücadele veren depremzede kadın, geçim kaynağı için konteyner kebapçı açtı
30 yaşında yaşam mücadelesi! Kanserle mücadele veren depremzede kadın, geçim kaynağı için konteyner kebapçı açtı
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde