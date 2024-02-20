Adana’da başarılı operasyon! 45 ruhsatsız silah ele geçirirken 346 suçlu da yakalandı!

Adana’da Seyhan polisi bir haftada 2’si uzun namlulu piyade tüfeği 45 ruhsatsız silah ele geçirdi. Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ve çarşı mahalle bekçileri “Huzurunuz Gururumuzdur” sloganı çerçevesinde uygulamalarına devam etti.

11-17 Şubat tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ile devriye görevi esnasında, 2 uzun namlulu piyade tüfeği, 30 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 47 şarjör ve 804 mermi ele geçirildi.



Yapılan uygulamalarda silahların yanı sıra 551,37 gram narkotik madde, 305 uyuşturucu hap, 180 bin boş makaron ele geçilirken çeşitli suçlardan aranan 346 kişide yakalandı.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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