Van’da yağan kar felâkete dönüştü! Bir evin üzerine çığ düştü!

Van’ın Özalp ilçesinde yoğun kar yağışı çığ düşmesine sebep oldu. Büyük kar kütlelerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu evin iki odası yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Seydibey Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle inen çığ, mahalledeki Ali İzgi’ye ait evin üzerine düştü. Evin iki odasında hasara neden olan çığdan dolayı ölen ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.



Çığın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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