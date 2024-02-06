Van’da yağan kar felâkete dönüştü! Bir evin üzerine çığ düştü!

Van’ın Özalp ilçesinde, yoğun kar yağışının sebebiyle bir evin üzerine çığ düştü. Büyük kar kütlelerinin altında kalan evin iki odası, yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

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Van’da yağan kar felâkete dönüştü! Bir evin üzerine çığ düştü!

Van’ın Özalp ilçesinde yoğun kar yağışı çığ düşmesine sebep oldu. Büyük kar kütlelerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu evin iki odası yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Seydibey Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle inen çığ, mahalledeki Ali İzgi’ye ait evin üzerine düştü. Evin iki odasında hasara neden olan çığdan dolayı ölen ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Van’da yağan kar felâkete dönüştü! Bir evin üzerine çığ düştü!
Çığın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van’da yağan kar felâkete dönüştü! Bir evin üzerine çığ düştü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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