2 çocuğun, trafikte canlarını umursamayarak yaptığı yolculuk kamerada!

Sultangazi'de iki çocuğun, trafikte seyir halindeki kamyonetin peşine takılarak yolculuk yapması, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

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2 çocuğun, trafikte canlarını umursamayarak yaptığı yolculuk kamerada!

Sultangazi'de iki çocuk seyir halindeki kamyonetin kasasında tutunarak dakikalarca tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Çocuklar kendilerine görüntüleyen sürücüye de selam verirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay önceki gün Cebeci mahallesi S Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki kamyonetin peşinden koşan iki çocuk kamyonetin kasasında tutunarak dakikalarca tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

2 çocuğun, trafikte canlarını umursamayarak yaptığı yolculuk kamerada!

Trafikteki tehlikeli oyunları yürekleri ağıza getirdi

Canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan çocukların görüntüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları kayda alan sürücü bir yandan da "Çocukların tehlikeli oyunu" diyerek tepki gösterdi. Zaman zaman tutundukları yerden inerek kamyonetin peşinden koşan çocuk ve arkadaşı kendilerini görüntüleyen sürücüye selam verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 çocuğun, trafikte canlarını umursamayarak yaptığı yolculuk kamerada!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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