2 çocuğun, trafikte canlarını umursamayarak yaptığı yolculuk kamerada!

Sultangazi'de iki çocuk seyir halindeki kamyonetin kasasında tutunarak dakikalarca tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Çocuklar kendilerine görüntüleyen sürücüye de selam verirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Cebeci mahallesi S Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki kamyonetin peşinden koşan iki çocuk kamyonetin kasasında tutunarak dakikalarca tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Trafikteki tehlikeli oyunları yürekleri ağıza getirdi

Canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan çocukların görüntüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları kayda alan sürücü bir yandan da "Çocukların tehlikeli oyunu" diyerek tepki gösterdi. Zaman zaman tutundukları yerden inerek kamyonetin peşinden koşan çocuk ve arkadaşı kendilerini görüntüleyen sürücüye selam verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güney Amerika ülkesi Şili cehennemi yaşıyor! Yangında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi!

Son dakika...İstanbul Adliyesine terör saldırısı! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!

Down sendromlu Rabia ile onu kurtaran itfaiye erinin duygulandıran buluşması

TÜİK yeni nüfus verilerini açıkladı! Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bini geçti! Kilometreye 111 kişi düşüyor!