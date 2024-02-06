Güney Amerika ülkesi Şili cehennemi yaşıyor! Yangında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi!

Güney Amerika ülkesi Şili'nin farklı bölgelerinde ve Cuma günü başlayan yangın, bugüne kadar sürerken ağır bilanço ortaya çıktı. Bölgede çıkan feci yangında 123 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

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Güney Amerika ülkesi Şili cehennemi yaşıyor! Yangında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi!

Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 123’e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin farklı bölgelerinde Cuma gününden bu yana devam eden orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, Vina del Mar ve Valparaiso kentlerinde yoğunlaşan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 123’e yükseldiği duyuruldu.

Güney Amerika ülkesi Şili cehennemi yaşıyor! Yangında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi!

Çok sayıda cansız bedeninin kötü durumda olduğu, kimliklerinin tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Vina del Mar Belediye Başkanı Macarena Ripamonti, yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı şehirde 370 kişinin kayıp durumda olduğunu aktardı. Şili İçişleri Bakan Yardımcısı Manuel Monsalve ise yangınlarda 15 bin civarında evin hasar gördüğünü belirtti. Ayrıca park halindeki çok sayıda araç da küle döndü.

Güney Amerika ülkesi Şili cehennemi yaşıyor! Yangında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi!
Öte yandan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric dün ülkede 2 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Güney Amerika ülkesi Şili cehennemi yaşıyor! Yangında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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