Son dakika...İstanbul Adliyesine terör saldırısı! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda DHKP-C terör örgütüne mensup teröristlerce bir terör eylemi gerişimi gerçekleştirildi.
ADLİYE POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Edinilen bilgilere göre saldırı girişimi adliyenin C Blok avlusunda yaşanırken, teröristler, polis güvenlik noktasında bulunan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
POLİS MEMURLARI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA.. 2 SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLMİŞTİR
İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
"Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."
"DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"
Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA:
"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil…"
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