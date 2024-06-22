Devletten dar gelirliye destek var! 1900 TL ödeme yapılacak

Devletten dar gelirliye destek var. Belirli şartları taşıyan kişilere 1900 liraya kadar ödeme yapılacak. Bu finansal destekten yararlanmak isteyen aileler belirli şartları karşılamalıdır. Kişi başı gelirin belirli sınırlar içinde kalması ve aylık hane içi gelirin net asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekir. Başvuru için gerekli şartları karşılayan aileler başvurabilir.

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Kişi başı geliri 450 TL'nin altında olan ailelere 1.250 TL, 911 TL'den 1.372 TL'ye kadar olan ailelere 1.100 TL, 1.372 TL'den 1.372 TL'ye kadar olan ailelere 950 TL ve 1.372 TL'den 5.667 TL'ye kadar olan ailelere 850 TL ek destek sağlanacaktır. Çocuk sayısına göre. Bu destekler, ailelerin aylık gelirlerini önemli ölçüde artırmayı amaçlamaktadır.

Başvuru Süreci Destekten yararlanmak isteyen aileler, gerekli şartları karşıladıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurabilirler. Ödemeler, başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenen miktarda ve düzenli olarak yapılacaktır. Bu şekilde, ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve bayram sonrası rahatlamayı sağlamak amaçlanmaktadır.

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Türkiye'deki aileler, bu destek paketi aracılığıyla önemli miktarda finansal ve sosyal yardım alabilirler. Bu paketin amacı, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere biraz rahatlama sağlamak.