Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın

Havaların ısınması nedeniyle uyumakta zorlanan birçok insan var. Yaz aylarının sıcak gecelerinde daha iyi uyumak için vücut ısınızı kontrol etmelisiniz. Sıcak havalarda iyi uyku için uzmanlardan tavsiyeler...

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Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın

Sağlıklı bir uyku döngüsü için yaz aylarında vücut sıcaklığını korumak çok önemlidir. Sıcaklıkların artmasıyla uyku düzeninin bozulmaması için uzmanlar tavsiyeler verdi, Independent Türkçe'ye göre.

Pensilvanya Üniversitesi'nden Philip Gehrman, çeşitli klima, vantilatör ve soğutucularla oda sıcaklığının düşürülmesi ve ayarlamaların doğru yapılmasıyla derin bir uykuya dalmanın mümkün olduğunu söyledi. Gerrman, "Daha derin ve sağlıklı bir uyku uyuyabilirsiniz" dedi.

Northwestern Üniversitesi'ne bağlı Northwestern Medicine hastanesinden Justin Fiala, uyku kalitesi için odalardaki hava akışının önemli olduğunu belirtti.

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Justin Fiala, aşırı sıcaklarda terleyen kişilerin kaybettiği sıvıyı telafi etmesinin gerekli olduğunu söyledi. Fiala, herkesin baş ucuna bir şişe su koymasını önerdi.

Uzmanlar, vücut ısısının düzenlenmesi için hafif ve ince malzemelerden yapılan çarşafların ve yazlık yorganların önemli olduğunu belirtti.

Fiala, yatmadan hemen önce soğuk suyun vücudunu şok ederek derin uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini söyledi.

Karartma perdesi gibi seçeneklerle gündüzleri yatak odasına fazla ışık girmesini ve odayı ısınmasını önleyebilirsiniz.

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