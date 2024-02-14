Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!

Samsun’da yapılan çalışmalarda, sigara bıraktırma etkinliğinde hayatında hiç sigara içmeyen bir pasif içicinin, ciğerlerindeki karbonmonoksit oranı sigara tiryakilerine göre yüksek çıktı.

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Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!

Samsun’da sigara bıraktırma etkinliğinde hayatında hiç sigara içmemiş bir pasif içicinin ciğerlerindeki karbonmonoksit oranı sigara içen bazı vatandaşların oranından yüksek çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile “Adliye çalışanları sigarayı bırakıyor” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte adliye çalışanlarına önce Fagerström sigara bağımlılık ölçeği, ardından da karbonmonoksit ölçüm cihazı ile uygulama yapıldı. Değerleri yüksek çıkan personel ilgili hekime yönlendirilip, sigarayı bırakması yönünde uyarılıp, izleyeceği yol belirlendi.

Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!

Sigara içmeyen pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı

Etkinlikte karbonmonoksit ölçüm cihazı ile akciğerdeki karbonmonoksit oranına bakılırken, bir pasif içicinin oranının bazı tiryakilerden yüksek çıkması ise şaşırttı. Belli aralıklarla sigara içen bazı vatandaşların akciğerindeki karbonmonoksit oranı 2 veya 3 çıkarken, hayatı boyunca sigara içmemiş Ömer Sel’in (44) 'pasif içicilik' diye tabir edilen dumana maruz kalması sonucu akciğerlerinin 5 oranında karbonmonoksit üretmesi hayret uyandırdı. Ölçümü yapan sağlık çalışanları ve çevredeki diğer kişiler bunun üzerine, “Sigara içmeyenlerde genelde en yüksek 1-2 çıkan değerlerimiz var. Sigara içmek kadar pasif içicilik de zehirlenmede etkili oluyor. Sigara içenlerden karbonmonoksit oranı senden daha düşük çıkanlar var” ifadeleri kullanıldı.

“Sigara içiyormuşum gibi karbonmonoksit oranım var”

Sigara içmemesine rağmen akciğerlerindeki orana şaşıran Ömer Sel, “Karbonmonoksit oranım 5 çıktı. Oranım sigara içmeden bu oranda çıktı. Hayatım boyunca hiç sigara içmedim. Bu oranla pasif içiciliğin zirvesine çıktım. Acilen çevremden sigara içenlerden uzaklaşmam lazım. Bazı sigara içenlerden bile değerim yüksek çıktı. Herkes sigara içenlerden uzak dursun. Bende bile bu oran sigara içiyormuşum gibi 5 çıktı” dedi.

Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!

Başsavcı Kılıç: “Dumanını yel alır, parasını el alır, zararı sana kalır"

Sigara içen personelin hem kendi sağlıklarına hem de çalıştıkları kuruma zarar verdiğine değinen Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı'nın desteği ile personelimize, meslektaşlarımıza sigaraları bırakma konusunda destek vereceğiz. Bugün de ilk adımı atmalarını sağlayacağız. Sigara içmenin birçok zararı var. Sigara içenler aynı zamanda kapalı alanda içemedikleri için dışarı çıkıp sigarayı içmek zorundalar. Bu da hem zaman kaybına hem iş gücü kaybına hem de moral kaybına sebebiyet vermekte. Hatta bana göre kul hakkına girmekte. Çünkü siz dışarıda sigarayı içerken diğer mesai arkadaşınız sizin bıraktığınız işi tamamlamak zorunda. Dolayısıyla çalışma barışını da bozuyor. Zaman kaybı, işgücü kaybı, ayrıca sağlığa zararlı. Sigarayla ilgili atalarımız da çok güzel bir sözü özetlemişler: ‘Dumanını yel alır, parasını el alır, zararı sana kalır’. Dolayısıyla inşallah bugün bu güzel adımı Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile birlikte atacağız” dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ise “Etkinlik kapsamında biz ilk önce sigaranın zararlarını anlatacağız. Bağımlılıktan nasıl kurtulacaklarını anlatacağız. Solunum fonksiyon testi yapacağız. Karbonmonoksitlerini ölçeceğiz. Uyguladığımız ölçeğe göre de kişilere destek vereceğiz. Sigara bırakma polikliniklerimize davet edeceğiz. Sonrasında da onları takip edeceğiz” diye konuştu.

Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!
Akciğerlerdeki karbonmonoksit oranı 1-2 normal kabul edilirken, bunun üstü riskli, 5 ve10 arası 'sigarayı bırakmalı' 10 ve üzeri ise 'acil sigarayı bırakmalı' olarak uzmanlar tarafından nitelendiriliyor.
Sigara bıraktırma etkinliklerinin farkı zamanlarda farklı kurumlarda da uygulanacağı ifade edildi.

Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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