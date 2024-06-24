Havuza girecekler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunları yapmanız şart, İşte sizi bekleyen tehlikeler...

Yaz aylarında bunaltan sıcaklar nedeniyle insanlar denize ve havuzlara koşuyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen havuzlar konusunda, ortaya çıkan tehlikelere karşı uzmanlardan uyarı geldi.

Yaz aylarında serinlemek için sıkça tercih edilen havuz ve denizler toplu kullanım alanları olduklarından dolayı hastalık kapma riski yüksektir. Bu yüzden uzmanlar bu alanları kullanmadan önce hijyenik olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Havuz ve denizden bulaşma riski olan bakteriler ciddi hastalıklara zemin hazırlar. Havuz ve denizden bulabilecek hastalıklar nelerdir?

Havuz ve denizden bulaşan bakteriler sonrası yaşanan sağlık sorununun genel tabiri Rekresyonel su hastalıklarıdır. Mikrop ya da kimyasal sulardan çeşitli yollarda insan vücuduna girer. Sıcakların artması ile serinlemek için tercih edilen havuz ve denizler insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Özellikle temizlenmeyen havuz sularından enfekte kapma olasılığı yüksektir. Bu bakteriler deri, kulak, göz, sindirim, solunum ve baş hastalıklarına sebebiyet verir. RSH yani rekresyonel su hastalıkları kronik hastalıklara zemin hazırlayabilir.

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Uzmanlar kullanılan havuzun temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini çalışanların hastalıklı kişilerin bu alanlarda yüzmelerine izin vermemesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca denizde gel git olmasına rağmen yüzeyde birikme ihtimali olan bakterilerle doludur. İyi bir eğitim almamış kişilerin idrar ve dışkılarını bıraktıkları bu yer ciddi sindirim hastalıklarına neden olur. Ağız kulak yolu ile vücuda geçen bu bakteriler bağırsaklarda yaşam alanı bularak vücudu içten hastalandırır.

HAVUZ VE DENİZDEN BULAŞABİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?

İSHAL

En yaygın hastalık ishaldir. Giardia ve shigella gibi bakterilerin bağırsaklara yerleşmesi ile meydana gelen ishal, sıklıkla çocuklarda görülür. Bu bakterilerin dışkılama ya da idrar ile suya karışması ağza su kaçarak da bir başkasına bulaşması ise meydana gelir. Erken tedavi edilmediğinde vücut aşırı sıvı kaybından fonksiyonlarını yitirir.

DIŞ KULAK YOLU İLTİHAPLANMASI

İshalden sonra görülen diğer en yaygın hastalıktır. Kirli suyun kulağa kaçması ile oluşan hastalık, iç kulaktan başlayıp dış alana kadar iltihaplanmasına neden olur. Kulak zarına ulaştığında işitme kaybına neden olabilecek kadar güçlü olan enfeksiyonlu hücrelerden korunmanın en basit yolu kulak tıkayıcı kullanmaktır.

Temizlenmeyen sularda kendiliğinden oluşan adenovirüsler su yolu ile göze kaçtığında, gözün içerisinde bulunan sıvının içine yerleşir. Gözün iltihaplanmasına ve kızarmasına neden olur. Erken tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açabilir. Şiddetli göz ağrıları ve gözün kızarması gibi belirtilerle kendini belli eder.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Genital bölgeye yerleşen mantarlı bakteriler burada idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar. İdrar yaparken yanma, kaşınma ve kan gelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Enfeksiyonlu hücreler yüzeyde kalmaz vücudun içerisine de geçer. İdrar yollunda iltihaplanmaya yol açar.

MOLLUSKUM KONTAGİOSUM BAKTERİSİ

Bu bakteri siğillere neden olur. Cilt yolu hastalıklarından en yaygınıdır. Bakteri hem su hem temas esnasında bulaşır. Yayılma ihtimali olduğundan sadece değdiği yere değil diğer bölgelere de hızla yayılır.

HEPATİT A

Nadiren görülen bu virüs karaciğeri etkileyen viral bir enfeksiyondur. Karın ağrısı, sarılık, yorgunluk ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir. BURUN TEMİZLİĞİ

Burun mikroplardan arındırılmadığında hava borularından sinüs kanallarının enfeksiyon kapmasına ve tıkanmasına neden olur. Böylece şiddetli baş ağrılarının yanı sıra sinüzit ve migren gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Bu durumun yaşanmaması için deniz ve havuz sonrası bir su bardağı ılık suyun içerisine bir çay kaşığı tuz atıp iyice karıştırın. Daha sonra bu suyu burnunuzla nazikçe çekip tekrar atın.

GÖZ TEMİZLİĞİ

Gözün enfeksiyon kapmaması için havuz ve deniz sonrası temizlenmelidir. Banyo ile genel bir vücut temizliği sonrası gözünüze ılık çay poşetleri koyun ve 15 dakika dinlendirin.

ÖZEL BÖLGE TEMİZLİĞİ

Bikini bölgesi olarak da bilinen genital bölge, havuz ve deniz sonrası enfeksiyon kapmaya en müsait yerlerdir. Deniz ve havuzdan çıkar çıkmaz güneşlenmek istemiyorsanız ıslak mayolarla uzun süre dolaşmayın. Ilık bir duş sonrası genital bölge iyice kurutulduktan sonra kıyafetlerinizi giyiniz.

AĞIZ, DİŞ, MİDE VE BAĞIRSAK

Ortak kullanılan havuz veya deniz ağız ve diş sağlığını da oldukça olumsuz etkilemektedir. Yüzme esnasında yutulan su ile vücudumuza milyonlarca zararlı bakteri girer. Bu bakteriler ağızdan bağırsaklara kadar pek çok yeri olumsuz etkilemektedir. Dişte ki yara veya çürüklerin enfeksiyon kapma riskini artırır. Ağız kokusuna neden olur. Ayrıca midedeki asit oranını artırarak yemek borusunun hasara uğramasına sebebiyet verir. Bağırsaklara kadar inen bu bakteriler ishale neden olur. Bu sorunların yaşanmaması için havuz ve deniz sonrası ağza tuzlu suyla gargara yapılmalıdır. Mide ve bağırsak için ise limonlu soda tüketilmelidir.

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