Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...

Trabzonspor'dan gelen açıklamalara göre: Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Draguş'un transferleri için görüşmelere başlandı.

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Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...

Trabzonspor; Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Draguş'un transferleri için görüşmelere başlandığını açıkladı.Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...

İşte, yapılan o açıklamalar:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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