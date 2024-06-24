Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...

Trabzonspor; Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Draguş'un transferleri için görüşmelere başlandığını açıkladı.Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.
İşte, yapılan o açıklamalar:
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber