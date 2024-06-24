Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!

Niğde'de akraba dehşeti yaşandı. Akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı yüzünden kan döküldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!

Niğde'de akraba dehşeti yaşandı. Akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı yüzünden kan döküldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Niğde'de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren kendisi de intihar eden Nevzat Türk'ün (60) yaraladığı Gökhan Türk (36) de hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin ölü sayısı 4'e yükseldi.Olay, 21 Haziran akşamı merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana geldi. Akrabaların arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!

Nevzat Türk (60) tabancasını çıkarıp yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17)Berat (13) ve Nurgül Türk’e (18) ateş etti. Nevzat Türk, olayın ardından bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nevzat Türk'ün öldüğü belirlendi, yaralanan Gökhan ve Semiha Türk çifti ile çocukları hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan yaralılardan Semiha Türk ve kızı Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Nevzat Türk, Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk'ün cenazeleri, belde mezarlığına defnedildi.

Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!

Ameliyat edilen yaralılardan Gökhan Türk de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Türk'ün ölümü ile kavgaya ilişkin hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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