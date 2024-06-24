Diyarbakır ve Mardini cayır cayır yakan yangının asıl sebebi ortaya çıktı!

Diyarbakır’da 7900 dekar Mardin’de ise 7000 dekar tarım arazisini, yakarak kül eden yangınla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

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Diyarbakır ve Mardini cayır cayır yakan yangının asıl sebebi ortaya çıktı!

Çınar ve Mardin Mazıdağı’ndaki yangınların hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Diyarbakır’da 7900 dekar Mardin’de ise 7000 dekar tarım arazisi yandı" dedi.

15 kişinin ve yüzlerce hayvanın ölümüne neden olan yangınla ilgili görüntüler ortaya çıktı.Elektrik direğinden çıkan faciaDicle Elektrik Dağıtım A.Ş., yangının elektrik direğinden kaynaklanmadığını savunuyordu.

Diyarbakır ve Mardini cayır cayır yakan yangının asıl sebebi ortaya çıktı!

Ortaya çıkan görüntüler ise 15 kişinin ölümüne neden olan yangının, elektrik direğinden çıktığını gösteriyor.

Görüntüler bilirkişi raporuna da girdi.Olayın görgü tanıkları: DEDAŞ'a dilekçe verdik, bir şey yapmadılar.

Diyarbakır ve Mardini cayır cayır yakan yangının asıl sebebi ortaya çıktı!

Yangının ardından köylüler gördükleri manzarayı şöyle anlatmıştı:

Yangının anızla alakası yok. Yangın elektrik tellerinden çıktı. Biz yıllardır onarım istiyoruz ama yapmıyorlar. Teller koptu düştü sonra köy yanmaya başladı. Biz defalarca DEDAŞ’a dilekçe verdik ama bir şey yapmadılar."DEDAŞ yeterli bakım ve onarımları yapmadı"Yangının ardından bölgeye giden isimlerden biri olan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yangınla ilgili olağan şüphelinin DEDAŞ olduğunu söylemişti.

Diyarbakır ve Mardini cayır cayır yakan yangının asıl sebebi ortaya çıktı!

Sezgin Tanrıkulu, şu açıklamayı yapmıştı:

Bu tip yangınlarla ilgili olağan şüpheliler vardır; bunlardan biri DEDAŞ'tır. Elektrik iletim hatlarının bakım, onarım yeterli bakım, onarım ve altyapı çalışması yürütülmediği için özellikle bu mevsimlerde yangınlar enerji hatlarından kaynaklanıyor.

Diyarbakır ve Mardini cayır cayır yakan yangının asıl sebebi ortaya çıktı!

Sezgin Tanrıkulu, şu açıklamayı yapmıştı:

Bu tip yangınlarla ilgili olağan şüpheliler vardır; bunlardan biri DEDAŞ'tır. Elektrik iletim hatlarının bakım, onarım yeterli bakım, onarım ve altyapı çalışması yürütülmediği için özellikle bu mevsimlerde yangınlar enerji hatlarından kaynaklanıyor.

Diyarbakır ve Mardini cayır cayır yakan yangının asıl sebebi ortaya çıktı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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