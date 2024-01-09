Uzmanlar bu bitkiye dikkat çekti! Kanser hastaları kesinlikle kullanmamalı!

Önemi hızla artan tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan sarı kantaronun, kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları kullandıklarında tedavi başarılarını yüzde 40 oranında azalttığı ortaya çıktı.

Sarı kantaron bitkisi ülkemizde birçok noktada yetişiyor ve vatandaşlar tarafından kullanılıyor ancak, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu Uzman Diyetisyen Dilek Doğan, Onkoloji bölümüyle birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı kantaron kullanan ve kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları üzerinde yapılan çalışmada kantaron kullanan hastaların tedavi başarılarının yüzde 40 azaldığı ortaya çıktı.

“Tedavinin faydası yüzde 40 azalıyor”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu Uzman Diyetisyen Dilek Doğan, kanser hastalarının bitkisel tedavileri de uyguladıklarını ancak dikkatli olmaları gerektiklerini söyledi. Doğan, “Kanser hastaları bitkileri her ne kadar doğal, zararsız ve sağlığa faydalı olarak tüketseler de bitkiler biyolojik olarak aktif bileşenler içermektedirler. Sarı kantaronu kanser ilacı kullanan ve kemoterapi gören hastalar kullandığında tedavinin faydalarını yüzde 40 oranında azalttığına dair veriler bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

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“Kanser hastalarında birçok yan etki yapıyor”

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Bitki Monogrofları’nda da sarı kantaronun kanser hastalarının kullanmaması gerektiğini aktaran diyetisyen Dilek Doğan, “Yapılan klinik çalışmada sarı kantaron kullanan kanser hastalarında alerjik deri reaksiyon, kabızlık, ağız kuruluğu, baş dönmesi, halsizlik ve uyku bozukluğu gibi yan etkiler geliştiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kemoterapi alanları ile etkileşimde olduğu ve tedavinin faydasını yüzde 40 oranda azalttığı bildirilmiştir” diye konuştu.

“Sağlıklı bireyler kullanabilir”

Sağlıklı kişilerin sarı kantaronu kullanabileceğini aktaran Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu Uzman Diyetisyen Dilek Doğan, “Türkiye'de hemen hemen tüm coğrafi bölgelerde doğal olarak yetişen sarı kantaron, yöresel olarak, yara otu, kan otu, koyun kıran, kuzu kıran olarak adlandırılmaktadır. Son 30 yıldır sarı kantaron ile ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bireylerde yine yara iyileştirici olarak, anti depresan ve anti bakteriyel olarak kullanımında fayda sağlandığı görülmüştür” dedi.

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