Bu görüntüler Türkiye’den değil! Protestoların yeri Almanya… Nedeni ise, çiftçilere yeni düzenleme

Almanya’da çiftçilerden beklenmedik bir protesto hamlesi geldi. 8 Ocak Pazartesi günü Almanya’nın başkentinde yollar çiftçiler tarafından kapatıldı. Yeni düzenlemeleri protesto etmek için toplanan yüzlerce çiftçi, hükümete karşı ayaklandı.

ALMANYA’DA NELER OLUYOR?

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Almanya’da istenmeyen görüntüler yaşandı. Ülke, bir yandan zayıf büyüme ile mücadele ediyor. Diğer taraftan ise, hane halkı keskin bir şekilde artan fiyatlarla mücadele gerçekleştiriyor.

Demiryolu işçileri Çarşamba günü, sendikalar aylarca süren yüksek enflasyonu telafi etmek için ücret artışı isterken üç günlük bir grev başlatacaklar. Tüm bu yaşananların gölgesinde hükümet, dün sert bir protesto ile karşı karşıya kaldı.

ÇİFTÇİLERDEN HÜKÜMET KARŞITI EYLEM

Çiftçiler, Almanya genelinde traktörlerle yolları kapattılar. Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın önündeki protestocuların traktörlerinde “Çiftçi yok, gelecek yok, besleyen eli ısırma, köle olmaktsan ölürüz” gibi yazılar yer aldı.

Geçen hafta hükümet, araba vergisi muafiyetinin korunacağını ve dizel vergi indirimlerindeki kesintilerin üç yıl içinde kademeli olacağını söyledi. Bu açıklamaların ardından çiftçiler harekete geçti. Ayrıca Alman Çiftçiler Birliği, planların tamamen tersine çevrilmesi konusunda ısrar ettiğini ve bugünden itibaren bir "eylem haftası" ile devam edeceğini söyledi.