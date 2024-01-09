Beklenen kar artık İstanbul'da kapıya dayandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un sınırına dayandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe çıkmak için arabalarına binen sürücülerde yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Etkisini sürdüren kar yağışı Tekirdağ sınırındaki İstanbul'un kapısına dayandı.

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