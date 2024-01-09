Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme

Memur emeklilerinin ardından yüzde 37'lik bir zam oranı uygulandı.57'de kalan emekli işçi, çiftçi ve esnaflara refah payı dağıtımı için çalışmalar tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen bir artış değil, oransal bir düzenleme yoluyla yüzde 11.68'lik bir açığı kapatacağı belirlendi.

Ayrıca, kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya ulaşan kişiler için ayrı bir çalışma yürütüldü. Bu alandaki emekli sayısının, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira olması durumunda 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği tahmin ediliyor.

Ek Zam Talep Edildi

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gereklidir. 16 Ocak'tan sonra yasal değişikliği Meclis'e gelecek.

Emekli aylıklarının daha önce ödenmesi durumunda, aradaki farkın hesaplara aktarılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan alternatifli çalışmanın teknik ve finansal analizi de yapıldı.

Kabine, emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem ve EYT düzenlemeleri dahil olmak üzere bu yıl için 500 milyar liralık maliyeti dikkate alacak. 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma da ele alınacak.

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Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahminine göre, ocak-haziran döneminde enflasyonun %24 olması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24, memur emeklileri ise %18.6 oranında temmuz ayı zammı alacak.

Kaynak: sabah.com.tr