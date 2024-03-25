Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!

Evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, tarafından yapılan açıklamada, "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil” dedi.

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Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!

Hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yapan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, “Ekibimiz ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirdi. Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil” dedi.

Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!

USTA OYUNCU SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Usta oyuncu Kadir İnanır, sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Başhekim Prof. Dr. Sağlam, “Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktoru, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi” dedi.

Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!

İlk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildiğini kaydeden Başhekim Sağlam, “Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi. Entübe olarak yoğun bakıma alındı. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırma yapılmayacak gelişebilecek komplikasyonlar olmadığı sürece. İşlem çok başarılı geçti. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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