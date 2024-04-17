Ünlü maden suyu şirketine İsviçre’den şok yasak: Sakın içmeyin!!!

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, maden suyu hakkında skandal bir karara imza attı. Türkiye’den alınan Beypazarı markalı maden suyunu yasakladı. Ülkede satılmasına izin verilmediği açıklandı.

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Ünlü maden suyu şirketine İsviçre’den şok yasak: Sakın içmeyin!!!

Türkiye’den İsviçre’ye ihraç edilen maden suyu hakkında beklenmedik bir karar çıktı. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Beypazarı maden suyunda fazlasıyla bor olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada yüksek miktarda bor tüketiminin yer aldığı testi edildi. Bu bor miktarı fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği için içilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu yüzden ülke genelinde yasaklandı.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu tarafından yapılanan açıklamanın ardından Beypazarı şirketi cevap verdi. Yapılan tespitleri yalanlayan şirket şunları söyledi;

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Bir kısım sosyal medya mecralarında İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak markamız “Beypazarı Doğal Maden Suyu hakkında haksız ve gerçek dışı dezenformasyon amaçlı yayınlar yapılarak ürün içeriğindeki bor miktarının yüksek olduğu ve sağlığa zararlı olduğu yönünde asılsız itham ve içerikler paylaşılmıştır.”

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ÜRÜNLERİMİZ DENETLENİYOR

“Ülkemizin %100 yerli ve milli değeri olan 'BEYPAZARI' markası uluslararası arenada hızla büyümektedir. Firma olarak 30'u geçkin ülkeye ihracat yaparak Türkiye, Avrupa ve Dünya kalite ödülleri almış, ISO 22000; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; FSSC 22000 ve ESMA kalite sertifikalarına sahip olan ve sektörde saygın bir yere sahip olan bir markayız. Şirketimiz ürünlerinin kalitesini sürekli olarak titizlikle izlemekte, yine ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek düzenli olarak analizleri yapılmaktadır.”

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