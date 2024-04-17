Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Kabine’de değişiklik olacak mı?

17 nisan Çarşamba günü MYK toplantısı gerçekleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından basının karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulunan Çelik, “Kabine'de değişiklik olacak mı?” Sorusuna yanıt vermeyi ihmal etmedi. İşte açıklamalardan öne çıkanlar…
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KABİNE’DE DEĞİŞİM OLACAK MI?
“Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik. MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur.”
BAKAN ŞİMŞEK’E DESTEK TAM
“Ekonomik programımızı yürüten Bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz.”
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