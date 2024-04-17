Aday olması bekleniyordu! TFF Başkanlığı için en kuvvetli isim olan Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!

18 Haziranda yapılacağı kongrede aday olması beklenen en güçlü isimlerden biri olana TFF eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı kongrede aday olduğunu resmen açıkladı. servet yardımcının yanı sıra iş insanı Erdal Alkış'da aday olduğunu açıkladı.

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Aday olması bekleniyordu! TFF Başkanlığı için en kuvvetli isim olan Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve iş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve iş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

Erdal Alkış, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarımızla ve danıştığımız büyüklerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda TFF Başkanlık Seçimlerinde Aday Olmaya karar verdik. Hayırlı olmasını diliyorum.
En kısa zaman içerisinde Basın Toplantısı ile hem YK lunu hem kurullarda görev alacak arkadaşlarımızı hem de projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Saygılarımla"

SERVET YARDIMCI DA RESMEN DUYURDU!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Servet Yardımcı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.

Türk futbolunun hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel kriz içinde olduğunun altını çizen Yardımcı, açıklamasında "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Yardımcı, 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini vurgulayarak, bunları şöyle sıraladı:

"Türk futbolunu UEFA/FIFA'da belirlenen uluslararası kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, futbol ailesi ve paydaşlarıyla birlikte katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz.

Ülke ekonomisi ve milli menfaatlerimiz gereği futbolun Türkiye’ye döviz kaybettiren değil katma değer yaratan, markalaşma ve altyapıya önem veren çağdaş bir düzene geçmesini sağlayacağız.

Ülkemizin doğusuyla batısıyla her metrekaresinin futbol aşkıyla dolu olduğu bilinciyle; Anadolu futbolu ve alt liglerimizi en verimli ve destekleyici şekilde yeniden ele alıp, maddi kaynakları futbolun gelişimine odaklı biçimde adil ve doğru paylaştıracağız.

TFF’nin belirli bir ekibin ve zümrenin değil, kulüplerimizin ve paydaşlarımızın federasyonu olduğu bilinciyle, kulüplerimizin Avrupa ve dünyadaki temsiline önem veren, destekleyen bir yaklaşım içinde olacağız. TFF çatısında uluslararası turnuvaların ev sahipliğini yapmaya namzet bir organizasyonu oluşturtarak rekabetçi ve uluslararası nitelikte bir kurumsal yapıyı tesis edeceğiz.

Maalesef yıpranan Türk hakemliğini, Türk futbolunun hak ettiği standartlarda, uluslararası seviye ve saygınlığa yeniden kavuşturmak için, futbol kamuoyunu tatmin edecek şekilde reorganize edeceğiz, kurumsal tarafsız koşulların oluşumunu sağlayacağız."

TFF seçimlerinin, Türk futbolunu geliştirmek hedefiyle, projelerin ve fikirlerin yarıştığı, rekabete açık bir ortamda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıdığını ifade eden Servet Yardımcı, bu çerçevede projelerini ve vizyonunu, düzenleyeceği basın toplantısıyla futbol kamuoyu ve basın mensuplarımızla paylaşacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapacakları TFF Mali Genel Kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

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SERVET YARDIMCI KİMDİR?

Rize doğumlu olan Yardımcı, Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı.

Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.

ERDAL ALKIŞ KİMDİR?

Erdal Alkış 1966 yılında Kahramanmaraş Göksun’da doğmuştur. İşletme Tahsili yapmıştır. Erken yaşta iş hayatına atılmıştır, İlk firmasını 1986 yılında Kayseri’de kurmuştur. O günden itibaren kendi firmasını yönetmektedir. İlgi alanları; Teknoloji, Tarım, Çevre, Futbol yöneticiliği, Hava alanı-Deniz Limanı İşletmeciliği ve Enerji sektörüdür.

2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Seçim koordinasyonunu bizzat yürütmüştür. 2002 yılı seçim çalışmaları ile alakalı “İlk 45 Gün” adında bir Anı Kitabı bulunmaktadır.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Kafkas Göçü (sürgünü) ile alakalı sinema filmi yapmak çocukluk idealidir. Erdal Alkıs çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır.. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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