Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!

Van’da aralarında pet shop dükkanının da bulunduğu mekanlarda düzensiz göçmen operasyonu yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, tespit edilen adreslerde düzensiz göçmen yakalanırken 5 organizatör ise tutuklandı.

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Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!

Van’da aralarında pet shop dükkanının da bulunduğu bazı mekanlarda düzensiz göçmen yakalanırken 5 organizatör ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

Van Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde pet shop dükkanı başta olmak üzere bazı mekanlarda yakalanan düzensiz göçmenlerin görüntüsü de yer verildi.

Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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