CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla Belediyesi Meclis Üyeliği adaylığında 3. Sıradaki ismin adaylığı tehlikede olduğu öğrenildi. İşte detaylar

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CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla İlçe Başkanlığının Belediyesi Meclis Üyeliği listesini defalarca liste değiştirmesi ortaya çıktı.

DEM Partinin 3. sıradan seçime soktuğu 2014 yılında HDP Belediye Başkan adayı olan Hasan Özdemir’in geçmiş dönem dosyalarından dolayı seçime girememe ihtimali var. Hatta DEM partinin Özdemir’in yerine bile şu an bir isim düşündüğü gelen bilgiler arasında.

CHP TUZLA'DA HAREKETLİ SAATLER

CHP’li önemli bir ismin aktardığını bilgilere göre, CHP Tuzla Belediyesi Meclis üyeleri aday listesine 3. Sıradan aday olan Hasan Özdemir’in bazı dosyalarından dolayı seçime girmeyecek olması. CHP’li ismin açıklamasına göre, bugün akşam 17:00’a kadar YSK’nın bu konu hakkında açıklama bekleniyor. Detaylar geliyor…

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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