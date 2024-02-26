Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek

Ev hanımlarına 15 bin TL verilecek! PTT'nin başvuru koşulları açıklandı! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

PTT'nin 15 bin TL'lik ödeme kampanyası

PTT, kadınlara ekonomik destek sağlamak için yeni bir kampanya başlattı. PTT tarafından acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için başlatılan kampanyadan yararlanmak için öncelikle herhangi bir bankadan kredi almak zorunda değilsiniz. Başvuru yapmak için gerekli şartları taşıyanlar, şubeye gitmeden Aktif Bank'ı kullanabilirler.

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Ödemeler anında hesaplara aktarılır ve başvurular dakikalar içinde sonuçlanır. Başvurunuzu, KREDİ yazıp 3050 numarasına göndererek oluşturabilirsiniz. Kredisi onaylanan kişiler, PTT ve AktifBank tarafından başlatılan kredi kampanyasında ödemelerini PTT üzerinden de alabilirler. Eğer zamanınız yoksa ödemelerinizi çevrimiçi olarak alabilirsiniz. Kredi başvurularınızı AktifBank web sitesinden de yapabilirsiniz. Kampanya, çalışma fırsatı bulamayan kadınların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bir nebze de olsa rahatlatacaktır.