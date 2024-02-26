İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih

Altın yatırımcılarını İslam Memiş uyardı! Atı satın almak ve satmak için en uygun tarihleri belirtti!

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İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih

Altın fiyatları, serbest piyasalarda 2100 TL direncini aştı ve önemli bir yükselişle tarihi zirveye ulaştı. Altın uzmanları, gelecekte fiyatların düşebileceği konusunda dikkat çekti. Piyasa, gurunun "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" dedi.

Finans piyasalarında bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı büyük bir heyecan yarattı. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 45 olarak sabit tutarken, altın, borsa ve mevduat faizlerinde meydana gelecek değişiklikler büyük önem taşıdı. Analistler, TCMB'nin faiz kararının piyasalar ve ekonomik koşullar üzerinde önemli bir etkisi olacağını tahmin ediyor.

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Piyasa oyuncuları, Federal Rezerv'in son tutanakları üzerinde yakından gözlem yaptı. Tutanaklarda, Federal Rezerv yetkililerinin enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki kararlı girişimleri ve politika duruşunu gevşetme konusundaki kararlı tutumları öne çıktı. Faiz indirimlerinin ötelenme olasılığı, bu nedenle altın üzerinde kısmi baskı yarattı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalanmaya devam ettiğini ancak 2000 dolar altındaki fiyatların ucuz kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Ek olarak, yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyelerinin görülebileceğini tahmin etti ve altına sahip yatırımcılara bunu korumalarını tavsiye etti.

Altın piyasasındaki bu değişiklikler ve uzmanların görüşleri, yatırımcıları gelecekte daha dikkatli davranmaya teşvik ediyor. Altın yatırımcıları, finans dünyasındaki bu karmaşık dönemde çok dikkatli olmalıdır.

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