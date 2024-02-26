Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava tahmin raporunu açıkladı. Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...

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Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Karaman, Aksaray ve Niğde çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları ile Güney Ege’de fırtına; Kuzey Ege, Akdeniz ve Van Gölünde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağışta orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,25 m; Görüş: İyi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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