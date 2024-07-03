UEFA’ya şikayet edilen Merih sonrası bakanlık harekete geçti: Büyükelçi çağrıldı…

Attığı golün ardından Merih Demiral, Türkiye ve Türk’ün simgesi olarak bilinen Bozkurt işareti yaptı. Bu Avrupa’da geniş yankı buldu ve faşist bir hareket olarak algılandı.

A Milli Futbolcumuz için UEFA soruşturma başlattı. Konuyla ilgili şikayeti ise Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptı.

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DIŞİLERİ BAKANLIĞI, BÜYÜKELÇİ’Yİ ÇAĞIRDI

Olayın ardından Türkiye’den tepkiler gecikmedi. Hem hükümet tarafından hem bakanlık konuyla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Diğer yandan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, bakanlığa çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili şunları söyledi;

“2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

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Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

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Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.”

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